Консультации по избранию нового генпрокурора Грузии начнутся завтра

С 28 мая в Грузии начнутся консультации по избранию нового генпрокурора страны.

С 28 мая в Грузии начнутся консультации по избранию нового генпрокурора страны.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Прокурорский совет генеральной прокуратуры Грузии будет проводить консультации с представителями академических кругов, гражданского общества и специалистами права по кандидатуре нового генпрокурора страны в течение месяца.

"Указанный процесс является лучшим путем для того, чтобы Прокурорский совет сделал окончательный выбор между достойными и имеющими высокий уровень общественного доверия кандидатами", - сказал председатель Совета Шота Ткешелашвили.

По закону, генеральным прокурором может быть избран гражданин Грузии с высшим юридическим образованием, без судимости, который исходя из его моральных и профессиональных качеств пользуется большим авторитетом.

Напомним, что 23 мая экс-генпрокурор Ираклий Шотадзе заявил об отставке, объяснив свое решение ухудшением состояния здоровья.