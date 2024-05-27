Консультации по избранию нового генпрокурора Грузии начнутся завтра

С 28 мая в Грузии начнутся консультации по избранию нового генпрокурора страны.
Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.
Прокурорский совет генеральной прокуратуры Грузии будет проводить консультации с представителями академических кругов, гражданского общества и специалистами права по кандидатуре нового генпрокурора страны в течение месяца.
"Указанный процесс является лучшим путем для того, чтобы Прокурорский совет сделал окончательный выбор между достойными и имеющими высокий уровень общественного доверия кандидатами", - сказал председатель Совета Шота Ткешелашвили.
По закону, генеральным прокурором может быть избран гражданин Грузии с высшим юридическим образованием, без судимости, который исходя из его моральных и профессиональных качеств пользуется большим авторитетом.
Напомним, что 23 мая экс-генпрокурор Ираклий Шотадзе заявил об отставке, объяснив свое решение ухудшением состояния здоровья.