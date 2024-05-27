Госдолг Украины превысил 151 млрд. долларов на конец апреля

Госдолг Украины превысил 151 млрд. долларов на конец апреля 2024 года.

Госдолг Украины превысил 151 млрд. долларов на конец апреля 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале.

"По данным министерства финансов, на 30 апреля 2024 г. государственный и гарантированный государством долг составил 6 010,4 млрд грн, в валютном эквиваленте - 151,5 млрд. долларов", - написал он.

Гетманцев отметил, что 71,5% госдолга - внешние заимствования, доля внутреннего долга - 28,5%. При этом, по его данным, более 74% государственного долга в иностранной валюте.

По словам депутата, с февраля 2022 года госдолг Украины вырос в 2,2 раза.