О нас

Госдолг Украины превысил 151 млрд. долларов на конец апреля

Госдолг Украины превысил 151 млрд. долларов на конец апреля Госдолг Украины превысил 151 млрд. долларов на конец апреля 2024 года.
Другие страны
27 мая 2024 г. 19:46
Госдолг Украины превысил 151 млрд. долларов на конец апреля

Госдолг Украины превысил 151 млрд. долларов на конец апреля 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале.

"По данным министерства финансов, на 30 апреля 2024 г. государственный и гарантированный государством долг составил 6 010,4 млрд грн, в валютном эквиваленте - 151,5 млрд. долларов", - написал он.

Гетманцев отметил, что 71,5% госдолга - внешние заимствования, доля внутреннего долга - 28,5%. При этом, по его данным, более 74% государственного долга в иностранной валюте.

По словам депутата, с февраля 2022 года госдолг Украины вырос в 2,2 раза.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Чемпион мира по дзюдо Хидаят Гейдаров вернулся на родину
ФотоЧемпион мира по дзюдо Хидаят Гейдаров вернулся на родину
22 мая 2024 г. 00:44
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
В Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
ФотоВ Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
24 мая 2024 г. 10:06
В Баку женщина выпала из автобуса и скончалась, попав под колесо
В Баку женщина выпала из автобуса и скончалась, попав под колесо
22 мая 2024 г. 09:29
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
23 мая 2024 г. 16:18
Похороны президента Ирана Раиси пройдут 23 мая
Похороны президента Ирана Раиси пройдут 23 мая
20 мая 2024 г. 20:22
В Баку строится новый подвесной пешеходный мост
ФотоВ Баку строится новый подвесной пешеходный мост
22 мая 2024 г. 13:47
Джейхун Байрамов и Али Асадов приняли участие в церемонии прощания с Ибрахимом Раиси
Джейхун Байрамов и Али Асадов приняли участие в церемонии прощания с Ибрахимом Раиси
22 мая 2024 г. 19:18
Новые детали крушения вертолета Раиси: Полет проходил в условиях хорошей погоды
Новые детали крушения вертолета Раиси: Полет проходил в условиях хорошей погоды
22 мая 2024 г. 03:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi