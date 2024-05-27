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ЕС не утвердил направление доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву

ЕС не утвердил направление доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли утвердить окончательное решение о направлении доходов от замороженных активов России на закупки оружия для Украины.
Другие страны
27 мая 2024 г. 20:00
ЕС не утвердил направление доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли утвердить окончательное решение о направлении доходов от замороженных активов России на закупки оружия для Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Российские активы - как вы знаете, политически было согласовано использовать их для Украины. Сегодня мы одобрили нормативные акты и одобрили мое предложение использовать 90% прибыли на военные потребности Украины через Европейский фонд мира. Я не буду отрицать, что у нас были интенсивные и даже горячие дискуссии про эту военную помощь Украине, одобрение которой встречает некоторые препятствия на пути к необходимому единогласию", - сказал он.

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