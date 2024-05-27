ЕС не утвердил направление доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли утвердить окончательное решение о направлении доходов от замороженных активов России на закупки оружия для Украины.

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли утвердить окончательное решение о направлении доходов от замороженных активов России на закупки оружия для Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Российские активы - как вы знаете, политически было согласовано использовать их для Украины. Сегодня мы одобрили нормативные акты и одобрили мое предложение использовать 90% прибыли на военные потребности Украины через Европейский фонд мира. Я не буду отрицать, что у нас были интенсивные и даже горячие дискуссии про эту военную помощь Украине, одобрение которой встречает некоторые препятствия на пути к необходимому единогласию", - сказал он.