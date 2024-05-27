Алжир потребовал от Франции вернуть культурные ценности, вывезенные в колониальный период

Представители Алжира передали Франции список культурных ценностей, которые были вывезены из страны в колониальный период и подлежат реституции.

Представители Алжира передали Франции список культурных ценностей, которые были вывезены из страны в колониальный период и подлежат реституции.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse.

По его данным, перечень культурных ценностей был передан алжирской стороной на заседании совместной комиссии историков двух стран.

Как указывает AFP, в список вошли "артефакты, хранящиеся в различных французских музеях". Эти ценности относятся к периоду от начала французской колонизации Алжира в 1830 году и до завершения войны за независимость в 1962 году.

Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что "досье культурного наследия не должно быть предметом уступок и компромиссов". По его словам, Алжир ожидает объективного рассмотрения этих вопросов.