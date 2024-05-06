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Песков: Проведение учения ядерных сил РФ спровоцировали Макрон и Кэмерон

Песков: Проведение учения ядерных сил РФ спровоцировали Макрон и Кэмерон Учения нестратегических ядерных сил, которые сегодня анонсировало Минобороны, связаны с «беспрецедентным витком напряженности» со стороны западных политиков. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента Дм
Другие страны
6 мая 2024 г. 13:11
Песков: Проведение учения ядерных сил РФ спровоцировали Макрон и Кэмерон

Учения нестратегических ядерных сил, которые сегодня анонсировало Минобороны РФ, связаны с "беспрецедентным витком напряженности" со стороны западных политиков.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что недавние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона спровоцировали проведение этих учений.

"Исчерпывающе все сказало Минобороны. Если спросите, о каких заявлениях идет речь - то это слова Макрона, главы МИД Великобритании и американцев. Намерения выставить солдат НАТО. Это беспрецедентный виток напряженности, который требует особого внимания и особых мер",- объяснил Песков.

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Версия на английском языке Peskov: Drills by Russian nuclear forces provoked by Macron, Cameron

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