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Германия отозвала из России своего посла для консультаций

Германия отозвала из России своего посла для консультаций Германия отзывает из России своего посла Александера Ламбсдорфа для консультаций. Это связано с обвинением пророссийской группировки в кибератаке на ресурсы Социал-демократическую партию (СДПГ).
Другие страны
6 мая 2024 г. 14:41
Германия отозвала из России своего посла для консультаций

Германия отзывает из России своего посла Александера Ламбсдорфа для консультаций. Это связано с обвинением пророссийской группировки в кибератаке на ресурсы Социал-демократическую партию (СДПГ).

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом говорится в сообщении МИД Германии.

Отметим, что 3 мая МИД Германии вызвал временного поверенного в делах посольства РФ в стране в связи с предполагаемым взломом учетных записей электронной почты членов правления СДПГ.

Глава МИД Германии Анналена Бербок, а также Евросоюз и НАТО заявили о связи хакерской группировки APT28, которую обвиняют во взломе учетных записей электронной почты членов правления партии, с Генштабом России.

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