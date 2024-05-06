Германия отозвала из России своего посла для консультаций

Германия отзывает из России своего посла Александера Ламбсдорфа для консультаций. Это связано с обвинением пророссийской группировки в кибератаке на ресурсы Социал-демократическую партию (СДПГ).

Германия отзывает из России своего посла Александера Ламбсдорфа для консультаций. Это связано с обвинением пророссийской группировки в кибератаке на ресурсы Социал-демократическую партию (СДПГ).

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом говорится в сообщении МИД Германии.

Отметим, что 3 мая МИД Германии вызвал временного поверенного в делах посольства РФ в стране в связи с предполагаемым взломом учетных записей электронной почты членов правления СДПГ.

Глава МИД Германии Анналена Бербок, а также Евросоюз и НАТО заявили о связи хакерской группировки APT28, которую обвиняют во взломе учетных записей электронной почты членов правления партии, с Генштабом России.