Ле Пен: Макрон допускает отправку французских войск в Украину ради своего эго

Президент Франции Эмманюэль Макрон допускает отправку войск в Украину, чтобы укрепить свое эго.
Как передает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, об этом заявила глава фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен в парламенте Франции.
"Он хочет отправить военных ради собственного эго, личного имиджа. Я же говорю, что мы не должны играть с жизнями наших солдат", - заявила политик.
Она отметила, что поражена легкостью, с которой Макрон поднимает тему отправки военных в Украину, и добавила, что вооруженный конфликт - "худшее, что может произойти со страной, с народом".