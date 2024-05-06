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Ле Пен: Макрон допускает отправку французских войск в Украину ради своего эго

Ле Пен: Макрон допускает отправку французских войск в Украину ради своего эго Президент Франции Эмманюэль Макрон допускает отправку войск в Украину, чтобы укрепить свое эго.
Другие страны
6 мая 2024 г. 13:28
Ле Пен: Макрон допускает отправку французских войск в Украину ради своего эго

Президент Франции Эмманюэль Макрон допускает отправку войск в Украину, чтобы укрепить свое эго.

Как передает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, об этом заявила глава фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен в парламенте Франции.

"Он хочет отправить военных ради собственного эго, личного имиджа. Я же говорю, что мы не должны играть с жизнями наших солдат", - заявила политик.

Она отметила, что поражена легкостью, с которой Макрон поднимает тему отправки военных в Украину, и добавила, что вооруженный конфликт - "худшее, что может произойти со страной, с народом".

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Версия на английском языке Le Pen: Macron allows French troops to be sent to Ukraine for sake of his ego

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