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ЕК представила проект 14-го пакета санкций в отношении России

ЕК представила проект 14-го пакета санкций в отношении России Европейская комиссия (ЕК) представила проект 14-го пакета санкций в отношении России, который предусматривает ограничение импорта СПГ.
Другие страны
6 мая 2024 г. 14:22
ЕК представила проект 14-го пакета санкций в отношении России

Европейская комиссия (ЕК) представила проект 14-го пакета санкций в отношении России, который предусматривает ограничение импорта СПГ.

Как передает Report, об этом сообщает Польское радио.

Отмечается, что ограничения распространятся на перевалку российского СПГ в европейских портах, а также на работу транспортных компаний на территории ЕС, принадлежащих российской стороне.

Кроме того, подготовлен список компаний за пределами ЕС, на которые будут наложены торговые ограничения. Под запретом окажется импорт гелия, а также экспорт марганцевой руды, горных машин, мониторов и электроники.

Санкции также будут затрагивать финансирование европейских политических партий, фондов, неправительственных организаций и исследовательских центров со стороны России.

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Версия на английском языке EC presents draft 14th package of sanctions against Russia

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