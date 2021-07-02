Около 400 работников аэропорта Руасси - Шарль де Голль требуют надбавки

Бастующие работники аэропорта Руасси - Шарль де Голль заблокировали в пятницу доступ к терминалу 2E.

Бастующие работники аэропорта Руасси - Шарль де Голль заблокировали в пятницу доступ к терминалу 2E.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на корпорацию Aeroports de Paris, которая управляет парижскими аэропортами.

Стачка проходит по призыву профсоюзов, выступающих против планов руководства корпорации упразднить надбавки для некоторых категорий работников. В демонстрации принимают участие около 400 человек. Из-за нарушения работы терминала несколько самолетов вылетели в пятницу утром с задержкой на час. Пассажиры были направлены в другие терминалы.

Ранее министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Жан-Батист Джеббари заявил, что руководство парижских аэропортов на фоне пандемии вынуждено пойти на ряд мер, среди которых сокращение числа рабочих мест на 50%.