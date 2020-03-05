ЮНЕСКО: Около 300 млн. учащихся не посещают школы и вузы из-за коронавируса

Около 300 млн. учащихся не посещают занятия в школах и университетах в разных странах мира из-за закрытия их учебных заведений из-за распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", сообщили в ЮНЕСКО.

"Закрытие школ в 13 странах для сдерживания распространения COVID-19 прервало занятия 290,5 млн. учащихся по всему миру", - говорится в сообщении организации.

В организации указали, что оказывают странам помощь для решения этой проблемы, в частности, помогая с дистанционным обучением.

"Мы работаем со странами, чтоб обеспечить непрерывность процесса обучения для всех, особенно для детей из социально неблагополучных семей и молодежи", - сказала гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле.

По данным организации, на данный момент в 13 государствах закрыты школы по всей стране, а еще в девяти введены ограничения на работу учреждений в отдельных регионах.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире составляет свыше 95 тысяч человек. Число жертв приближается к 3,3 тысячам человек.