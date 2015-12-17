Около 10 тысяч военных участвуют в спецоперации на юго-востоке Турции

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Около 10 тысяч турецких военных и полицейских проводят широкомасштабную антитеррористическую операцию против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в юго-восточных провинциях Турции Ширнак, Диярбакыр и Мардин, сообщает Report со ссылкой на газету Yeni Safak.

Турецкие военные ведут зачистку населенных пунктов от членов РПК и разбирают баррикады, установленные и заминированные боевиками, чтобы воспрепятствовать въезду в города военной техники. На улицах продолжаются интенсивные перестрелки. Генштаб Турции сообщает о 25 убитых боевиках РПК в течение двух дней и восьми раненых военных.