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    Около 10 тысяч военных участвуют в спецоперации на юго-востоке Турции

    На улицах продолжаются интенсивные перестрелки

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Около 10 тысяч турецких военных и полицейских проводят широкомасштабную антитеррористическую операцию против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в юго-восточных провинциях Турции Ширнак, Диярбакыр и Мардин, сообщает Report со ссылкой на газету Yeni Safak.

    Турецкие военные ведут зачистку населенных пунктов от членов РПК и разбирают баррикады, установленные и заминированные боевиками, чтобы воспрепятствовать въезду в города военной техники. На улицах продолжаются интенсивные перестрелки. Генштаб Турции сообщает о 25 убитых боевиках РПК в течение двух дней и восьми раненых военных.

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