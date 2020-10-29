Охранник консульства Франции в Джидде ранен при нападении

Саудовская полиция задержала в Джидде мужчину, который атаковал охранника консульства Франции

Саудовская полиция задержала сегодня в Джидде мужчину, который атаковал охранника консульства Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации силовых структур королевства, в руках у него был острый предмет. Указывается, что нападавший является "подданным королевства".

Посольство Франции в Саудовской Аравии информировало, что у консульства в Джидде был атакован "сотрудник частной охранной фирмы". Он был доставлен в местный госпиталь, его состояние "не вызывает опасений".

Французское посольство резко осудило это нападение и призвало французских граждан, находящихся на территории королевства, быть максимально осторожными.