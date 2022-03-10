Офис Зеленского: Из Изюма эвакуировали около 2000 человек

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Владимир Зеленского Кирилл Тимошенко рассказал о ходе эвакуации людей из горячих точек.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко рассказал о ходе эвакуации людей из горячих точек.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, по его словам, из Изюма уже выехали 44 эвакуационных автобуса, в которых находятся около 2 000 человек.

"Доставлен также гуманитарный груз с продуктами питания и вещами первой необходимости", - сказал Тимошенко.

По словам Тимошенко, эвакуационные автобусы 10 марта прибыли также в Бучу: "Еще 35 автобусов из Лохвицы отправились в Сумы. Из Запорожья отправились автобусы для эвакуации из Мариуполя. Также гуманитарная колонна везет воду, еду, медикаменты".