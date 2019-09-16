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Офицеры служб спасения Италии предстанут перед судом за гибель более 200 мигрантов

​Офицеры служб спасения Италии предстанут перед судом за гибель более

Сотрудник центра управления итальянской службы береговой охраны и командир оперативной службы ВМС Италии предстанут перед судом по делу о гибели в кораблекрушении в Средиземноморье в октябре 2013 года 268 мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает канал Rai News 24.

Отмечается, что процесс должен начаться 3 декабря.

Подсудимым по завершении расследования вменяется в вину нарушение служебных обязанностей и непреднамеренное убийство.

В кораблекрушении среди погибших было 60 детей, и оно считается одним из самых серьезных, напоминает канал. Тогда итальянское правительство учредило миссию "Маре нострум", которая на протяжении более года оказывала помощь терпящим бедствие судам и лодкам с мигрантами.

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