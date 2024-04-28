О нас

Министр обороны Израиля настаивает, что его страна должна уничтожить ХАМАС

Министр обороны Израиля настаивает, что его страна должна уничтожить ХАМАС Израиль обязан полностью уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС, а также освободить всех удерживаемых в секторе Газа заложников.
Другие страны
28 апреля 2024 г. 18:33
Министр обороны Израиля настаивает, что его страна должна уничтожить ХАМАС

Израиль обязан полностью уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС, а также освободить всех удерживаемых в секторе Газа заложников.

Как передает Report со ссылкой на издание The Times of Israel, такую позицию подтвердил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"В Газе мы обязаны уничтожить ХАМАС, а также вернуть заложников, мы работаем над двумя этими задачами, и я полон решимости выполнить оба этих дела", - сказал министр во время визита на авиабазу Пальмахим под Тель-Авивом.

При этом Галант признал, что достижение этих целей может затянуться. "Это займет столько, сколько придется, но мы должны выполнить эту задачу", - подчеркнул он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
22 апреля 2024 г. 22:19
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
22 апреля 2024 г. 23:12
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
22 апреля 2024 г. 19:42
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
22 апреля 2024 г. 22:33
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
22 апреля 2024 г. 17:48
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
23 апреля 2024 г. 13:38
Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт Мир
Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт "Мир"
22 апреля 2024 г. 09:41
Таджикистан и Иран рассматривают транзитные возможности порта Чабахар
Таджикистан и Иран рассматривают транзитные возможности порта Чабахар
22 апреля 2024 г. 17:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi