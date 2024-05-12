О нас

Великобритания не будет направлять войска для доставки гуманитарной помощи в Газу

Великобритания не будет направлять войска для доставки гуманитарной помощи в Газу Правительство Великобритании не намерено задействовать своих военнослужащих для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа.
Другие страны
12 мая 2024 г. 13:52
Великобритания не будет направлять войска для доставки гуманитарной помощи в Газу

Правительство Великобритании не намерено задействовать своих военнослужащих для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон, комментируя строительство плавучей платформы у побережья палестинского анклава.

"Корабль Королевских ВМС Великобритании RFA Cardigan Bay станет своего рода логистическим хабом неподалеку от пирса. Однако премьер-министр Великобритании Риши Сунак, я и другие министры посчитали, что размещение наших военнослужащих на земле не будет хорошим шагом. Это необязательно делать. Есть другие люди, которые могут делать это", - сказал Кэмерон.

По его словам, доставкой помощи в Газу может заниматься "подрядная организация", которая будет "надежно защищена". "Размещение британских военных на земле - это риск, на который нам не стоит идти. По этой же причине американцы не собираются отправлять своих военнослужащих", - подчеркнул глава МИД, добавив, что в таком случае американские и британские войска могли бы подвергнуться "целенаправленным атакам".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля Харыбюльбюль в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше
11 мая 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО
11 мая 2024 г. 13:20
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии малых гидроэлектростанций в Лачыне
11 мая 2024 г. 03:27
Президент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с восстановительными работами в мечети Чёль Гала в Шуше
10 мая 2024 г. 22:07
Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе
Президент Ильхам Алиев на встрече с шушинцами рассказал о восстановлении исторических памятников в городе
10 мая 2024 г. 18:20
Президент: Сегодня начинается новая история города Шуша
Президент: Сегодня начинается новая история города Шуша
10 мая 2024 г. 18:15
Президент: Без освобождения города Шуша успешное завершение войны было невозможным
Президент: Без освобождения города Шуша успешное завершение войны было невозможным
10 мая 2024 г. 18:12
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2024 г. 10:09
Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Азербайджан
8 мая 2024 г. 19:07
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
6 мая 2024 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi