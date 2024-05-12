Великобритания не будет направлять войска для доставки гуманитарной помощи в Газу

Правительство Великобритании не намерено задействовать своих военнослужащих для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа.

Правительство Великобритании не намерено задействовать своих военнослужащих для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа.

Как передает Report , об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон, комментируя строительство плавучей платформы у побережья палестинского анклава.

"Корабль Королевских ВМС Великобритании RFA Cardigan Bay станет своего рода логистическим хабом неподалеку от пирса. Однако премьер-министр Великобритании Риши Сунак, я и другие министры посчитали, что размещение наших военнослужащих на земле не будет хорошим шагом. Это необязательно делать. Есть другие люди, которые могут делать это", - сказал Кэмерон.

По его словам, доставкой помощи в Газу может заниматься "подрядная организация", которая будет "надежно защищена". "Размещение британских военных на земле - это риск, на который нам не стоит идти. По этой же причине американцы не собираются отправлять своих военнослужащих", - подчеркнул глава МИД, добавив, что в таком случае американские и британские войска могли бы подвергнуться "целенаправленным атакам".