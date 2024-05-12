О нас

В США разработали реактивный беспилотник Razor с поддержкой боевых ракет

В США разработали реактивный беспилотник Razor с поддержкой боевых ракет Американская компания Mayman Aerospace анонсировала новую линейку беспилотных летательных аппаратов Razor, специально разработанных для военных нужд. Эти дроны вертикального взлета и посадки (VTOL) оснащены реактивными двигателями и искусственным интеллек
Другие страны
12 мая 2024 г. 17:49
В США разработали реактивный беспилотник Razor с поддержкой боевых ракет

Американская компания Mayman Aerospace анонсировала новую линейку беспилотных летательных аппаратов Razor, специально разработанных для военных нужд. Эти дроны вертикального взлета и посадки (VTOL) оснащены реактивными двигателями и искусственным интеллектом.

Как передает Report, об этом сообщает издание New Atlas.

Разработчики Razor подчеркивают его уникальные характеристики: максимальная скорость достигает 800 км/ч, а компактное тело позволяет ему транспортировать полезную нагрузку до 450 кг на высоту 6000 метров. В роли полезной нагрузки могут выступать как медикаменты, так и ракеты класса воздух-земля Hellfire. Благодаря своим карданным реактивным турбинным двигателям с регулируемой тягой, Razor может взлетать и садиться в ограниченном пространстве размером три на три метра.

Новый продукт Mayman Aerospace также включает в себя программный комплекс Skyfield AI, который обеспечивает автономную навигацию, распознавание угроз и управление миссиями. Этот искусственный интеллект позволяет командирам одновременно контролировать до тысячи Razor, предоставляя данные и оценки угроз в режиме реального времени даже без GPS.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Евровидение-2024: Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
"Евровидение-2024": Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
8 мая 2024 г. 01:25
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе Евровидение
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"
11 мая 2024 г. 08:58
В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
ВидеоВ Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
12 мая 2024 г. 00:39
В Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
ВидеоВ Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
10 мая 2024 г. 18:45
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
11 мая 2024 г. 19:05
Стартовал второй полуфинал Евровидение 2024
Стартовал второй полуфинал "Евровидение 2024"
9 мая 2024 г. 23:23
Определились все участники финала Евровидения-2024
Определились все участники финала "Евровидения-2024"
10 мая 2024 г. 01:46
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
9 мая 2024 г. 00:00
Бесплатный концерт Мадонны привлек в экономику Рио-де-Жанейро почти $60 млн
Бесплатный концерт Мадонны привлек в экономику Рио-де-Жанейро почти $60 млн
5 мая 2024 г. 20:32
Во Франции заявили, что Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече с фон дер Ляйен
Во Франции заявили, что Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече с фон дер Ляйен
8 мая 2024 г. 06:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi