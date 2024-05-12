Синоптики предупредили о риске сильных наводнений в 31 из 36 штатов Нигерии

Метеорологи предупреждают об опасности катастрофических по последствиям наводнений в 31 из 36 штатов Нигерии.

Метеорологи предупреждают об опасности катастрофических по последствиям наводнений в 31 из 36 штатов Нигерии.

Как передает Report , об этом сообщила газета Vanguard.

Составленный по заказу федерального правительства прогноз вероятности обильных лоивней и наводнений на этот год в Нигерии гласит, что пострадать могут в общей сложности 35 млн человек, или 15% населения, стихия может уничтожить 19 млн га посевов. В наибольшей степени стихия способна затронуть 10 штатов, в том числе Кано, Коги, Лагос, Риверс и Байелса. Властям рекомендовано незамедлительно принять превентивные меры для отпора стихии и минимизации возможного ущерба.

Кроме того, крестьянам предложено застраховать свои посевы, а также скот в Ассоциации фермеров Нигерии.