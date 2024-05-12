В результате наводнений и оползней в Индонезии погибли 28 человек

Проливные дожди привели к наводнениям и оползням в индонезийской провинции Западная Суматра, в результате которых погибли по меньшей мере 28 человек, а четверо до сих пор числятся пропавшими без вести.

Проливные дожди привели к наводнениям и оползням в индонезийской провинции Западная Суматра, в результате которых погибли по меньшей мере 28 человек, а четверо до сих пор числятся пропавшими без вести.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями BNPB сообщило в своем заявлении, что наводнение с вечера субботы принесло грязевые потоки в район Танах-Датар, затронув пять подрайонов.

По информации ведомства, от стихии пострадали 84 жилых дома и 16 мостов. Для ускорения расчистки дорог была задействована тяжелая техника.