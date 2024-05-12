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В результате наводнений и оползней в Индонезии погибли 28 человек

В результате наводнений и оползней в Индонезии погибли 28 человек Проливные дожди привели к наводнениям и оползням в индонезийской провинции Западная Суматра, в результате которых погибли по меньшей мере 28 человек, а четверо до сих пор числятся пропавшими без вести.
Другие страны
12 мая 2024 г. 15:13
В результате наводнений и оползней в Индонезии погибли 28 человек

Проливные дожди привели к наводнениям и оползням в индонезийской провинции Западная Суматра, в результате которых погибли по меньшей мере 28 человек, а четверо до сих пор числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями BNPB сообщило в своем заявлении, что наводнение с вечера субботы принесло грязевые потоки в район Танах-Датар, затронув пять подрайонов.

По информации ведомства, от стихии пострадали 84 жилых дома и 16 мостов. Для ускорения расчистки дорог была задействована тяжелая техника.

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Версия на азербайджанском языке İndoneziyada daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində 28 nəfər ölüb

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