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Армия Израиля заявила о новых боях в Джабалии на севере Газы

Армия Израиля заявила о новых боях в Джабалии на севере Газы Израильские военные ночью начали новую операцию в районе города Джабалия на севере сектора Газа, где активные боевые действия велись в конце прошлого года.
Другие страны
12 мая 2024 г. 17:28
Армия Израиля заявила о новых боях в Джабалии на севере Газы

Израильские военные ночью начали новую операцию в районе города Джабалия на севере сектора Газа, где активные боевые действия велись в конце прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

По ее информации, операция начата на основании разведданных, указывающих на попытки вооруженных отрядов боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС "воссоздать террористическую инфраструктуру" в этом районе. "Перед заходом войск истребители и другие летательные аппараты ВВС Израиля атаковали примерно 30 террористических целей в этом районе и ликвидировали несколько террористов ХАМАС", - говорится в сообщении.

До начала операции местных жителей призвали эвакуироваться из Джабалии в убежища к западу от города Газа, отметили в пресс-службе.

Кроме того, израильские войска продолжают действовать в районе Аз-Зайтуна в северной части анклава. Там тоже уничтожены объекты военной инфраструктуры, в ближнем бою ликвидированы несколько радикалов, сообщили в армии.

Помимо этого, армия Израиля продолжает проводить "точечные операции в отдельных районах восточной части Рафаха" на юге анклава и на палестинской стороне КПП "Рафах", отмечается в заявлении. В ходе этих действий были найдены и уничтожены несколько туннельных шахт и ракетных установок, готовых к обстрелам израильской территории.

В общей сложности за сутки были нанесены удары по более чем 150 объектам по всему сектору Газа, проинформировала армия. Среди поражаемых целей - ракетные пусковые установки, оружейные склады, наблюдательные позиции, иные объекты инфраструктуры, а также вооруженные группы радикалов, заявили в пресс-службе.

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Версия на английском языке IDF launches Jabaliya operation after Hamas identified as regrouping

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