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Премьер-министр Нигера обвинил Бенин в нарушении соглашений об экспорте нефти

Премьер-министр Нигера обвинил Бенин в нарушении соглашений об экспорте нефти Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн обвинил власти соседнего Бенина в нарушении соглашений об экспорте нигерской нефти с бенинского океанского терминала в Семе.
Другие страны
12 мая 2024 г. 15:28
Премьер-министр Нигера обвинил Бенин в нарушении соглашений об экспорте нефти

Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн обвинил власти соседнего Бенина в нарушении соглашений об экспорте нигерской нефти с бенинского океанского терминала в Семе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ANP.

Речь идет о недавно принятом решении президента Бенина Патриса Талона о запрете на экспорт нефти через порт Семе, которая поступает туда по трубопроводу с месторождений в Нигере. Оно было принято после того, как Нигер закрыл границу с Бенином.

"Все эти соглашения (о поставке за рубеж нигерской нефти с терминала в Бенине - ред.) нарушены бенинскими властями, - привело агентство слова премьера. - Эти соглашения предусматривают, что бенинское государство не будет изменять или отменять их действие".

Премьер отметил, что решение о закрытии границ Нигера было принято по соображениям безопасности. "В Республике Бенин находятся базы, в том числе те, где готовят террористов для дестабилизации обстановки в нашей стране, - подчеркнул Зейн, ранее заявлявший о задокументированном подтверждении наличия в Бенине пяти таких баз. - Нигер готов открыть границы, если будет уверенность, что нашей территории ничто не угрожает".

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