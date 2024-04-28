Силы безопасности Пакистана ликвидировали двух террористов на северо-западе страны

По меньшей мере два террориста ликвидированы в результате операции сил безопасности Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва.

По меньшей мере два террориста ликвидированы в результате операции сил безопасности Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Report , об этом сообщила межведомственная служба по связям с общественностью ВС страны.

По ее данным, силовики провели антитеррористическую операцию в округе Дера-Исмаил-Хан. Их целью было одно из укрытий боевиков, информацию о котором предоставили местные органы безопасности.

В результате боестолкновения два экстремиста были ликвидированы. С места перестрелки изъято вооружение, боеприпасы и самодельные взрывные устройства, которые террористы планировали использовать против граждан Пакистана.