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Британские депутаты могут сместить Сунака

Британские депутаты могут сместить Сунака Несколько депутатов правящей Консервативной партии Великобритании намерены сместить премьер-министра Риши Сунака после того, как пройдут выборы в муниципальные, местные и региональные органы власти 2 мая.
Другие страны
28 апреля 2024 г. 18:58
Британские депутаты могут сместить Сунака

Несколько депутатов правящей Консервативной партии Великобритании намерены сместить премьер-министра Риши Сунака после того, как пройдут выборы в муниципальные, местные и региональные органы власти 2 мая.

Как передает Report, об этом сообщает издание Financial Times.

"Как показали проводившиеся опросы и исследования в фокус-группах, ничто из того, что делает Риши, не имеет значения. Дело не в политике, а в человеке. Людям он просто не нравится", - сказал парламентарий.

До этого The Telegraph сообщила, что консервативная партия действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака потерпит катастрофическое поражение на предстоящих выборах. Исследование, в котором приняли участие 14 000 человек, прогнозирует, что Тори сохранят всего 169 мест в парламенте, в то время как оппозиционная Лейбористская партия Кира Стармера получит 385 мест, что даст ей преимущество в 120 голосов.

Предполагается, что такой результат продемонстрирует самый большой спад поддержки правящей партии с 1906 года, отмечается в материале.

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