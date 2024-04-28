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Белый дом заявил, что плавучий порт в Газе не заменит поставки помощи по суше

Белый дом заявил, что плавучий порт в Газе не заменит поставки помощи по суше Плавучий порт, который американские военнослужащие строят у побережья сектора Газа, не сможет стать альтернативой доставке гуманитарной помощи в анклав по суше.
Другие страны
28 апреля 2024 г. 19:11
Белый дом заявил, что плавучий порт в Газе не заменит поставки помощи по суше

Плавучий порт, который американские военнослужащие строят у побережья сектора Газа, не сможет стать альтернативой доставке гуманитарной помощи в анклав по суше.

Как передает Report, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Это определенно поможет нарастить объемы помощи, поступающей в Газу, но, честно говоря, ничто не сможет заменить сухопутные маршруты и грузовики, которые прибывают с помощью в анклав", - сказал он в интервью телеканалу ABC, добавив, что плавучий порт начнет работу "через две-три недели".

По словам Кирби, в настоящее время ситуация с пропуском грузовиков с гуманитарной помощью в анклав улучшилась, однако "проблемы на земле" остаются, в том числе по доставке грузов на север сектора Газа.

Ранее Пентагон заявил, что американские военнослужащие приступили к сооружению временного порта для доставки гуманитарной помощи, который будет расположен в нескольких километрах от северного побережья Газы. По оценкам Пентагона, на его сооружение потребуется от 10 до 14 дней или чуть больше. Согласно имеющемуся плану, сначала гуманитарная помощь будет загружаться на суда на Кипре, оттуда ее будут доставлять в порт. Затем помощь переместят на вспомогательные суда и доставят до специально созданного причала. Оттуда гуманитарную помощь отвезут на грузовиках жителям Газы.

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