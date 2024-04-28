Минздрав Газы: Число погибших палестинцев приближается к 34,5 тыс.

Число палестинцев, погибших в результате проведения израильскими силами с начала октября 2023 года военной операции в секторе Газа, приближается к отметке в 34,5 тыс.

Число палестинцев, погибших в результате проведения израильскими силами с начала октября 2023 года военной операции в секторе Газа, приближается к отметке в 34,5 тыс.

Как передает Report, такие данные опубликовало в своем официальном телеграм-канале министерство здравоохранения палестинского анклава.

"Число жертв в секторе Газа увеличилось до 34 454, еще 77 575 человек получили ранения", - говорится в заявлении Минздрава. В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки в Газе погибли 66 человек, еще 138 пострадали.