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Минздрав Газы: Число погибших палестинцев приближается к 34,5 тыс.

Минздрав Газы: Число погибших палестинцев приближается к 34,5 тыс. Число палестинцев, погибших в результате проведения израильскими силами с начала октября 2023 года военной операции в секторе Газа, приближается к отметке в 34,5 тыс.
Другие страны
28 апреля 2024 г. 15:14
Минздрав Газы: Число погибших палестинцев приближается к 34,5 тыс.

Число палестинцев, погибших в результате проведения израильскими силами с начала октября 2023 года военной операции в секторе Газа, приближается к отметке в 34,5 тыс.

Как передает Report, такие данные опубликовало в своем официальном телеграм-канале министерство здравоохранения палестинского анклава.

"Число жертв в секторе Газа увеличилось до 34 454, еще 77 575 человек получили ранения", - говорится в заявлении Минздрава. В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки в Газе погибли 66 человек, еще 138 пострадали.

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Версия на азербайджанском языке Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyi münaqişədə ölən fələstinlilərin sayını açıqlayıb

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