Большинство опрошенных американцев поддержали Трампа в преддверии выборов

Большинство граждан США поддерживают экс-президента страны Дональда Трампа в преддверии ноябрьских выборов и считают, что его пребывание на посту главы государства было более успешным, чем срок действующего американского лидера Джо Байдена.

Большинство граждан США поддерживают экс-президента страны Дональда Трампа в преддверии ноябрьских выборов и считают, что его пребывание на посту главы государства было более успешным, чем срок действующего американского лидера Джо Байдена.

Как передает Report , об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN.

По данным исследования, число американцев, поддерживающих Байдена, упало с 45% до 43%. Трамп заручился поддержкой 49% респондентов, как и в общенациональном опросе CNN, проведенном в январе 2024 года.

Результаты опроса также показали, что 55% респондентов оценивают пребывание Трампа на посту президента с 2017 по 2021 год как успешное, 44% - как провальное. 61% опрошенных считают президентство Байдена неудачным.

Исследование проводилось с 18 по 23 апреля. В нем приняли участие 967 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность результатов опроса составляет 3,8 п.п.