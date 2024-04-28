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Большинство опрошенных американцев поддержали Трампа в преддверии выборов

Большинство опрошенных американцев поддержали Трампа в преддверии выборов Большинство граждан США поддерживают экс-президента страны Дональда Трампа в преддверии ноябрьских выборов и считают, что его пребывание на посту главы государства было более успешным, чем срок действующего американского лидера Джо Байдена.
Другие страны
28 апреля 2024 г. 20:25
Большинство опрошенных американцев поддержали Трампа в преддверии выборов

Большинство граждан США поддерживают экс-президента страны Дональда Трампа в преддверии ноябрьских выборов и считают, что его пребывание на посту главы государства было более успешным, чем срок действующего американского лидера Джо Байдена.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN.

По данным исследования, число американцев, поддерживающих Байдена, упало с 45% до 43%. Трамп заручился поддержкой 49% респондентов, как и в общенациональном опросе CNN, проведенном в январе 2024 года.

Результаты опроса также показали, что 55% респондентов оценивают пребывание Трампа на посту президента с 2017 по 2021 год как успешное, 44% - как провальное. 61% опрошенных считают президентство Байдена неудачным.

Исследование проводилось с 18 по 23 апреля. В нем приняли участие 967 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность результатов опроса составляет 3,8 п.п.

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