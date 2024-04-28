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Президент Палестины: Израильская операция в Рафахе начнется в ближайшие дни

Президент Палестины: Израильская операция в Рафахе начнется в ближайшие дни Президент Палестины Махмуд Аббас полагает, что израильская военная операция в городе Рафах на юге сектора Газа начнется в ближайшие несколько дней.
Другие страны
28 апреля 2024 г. 14:09
Президент Палестины: Израильская операция в Рафахе начнется в ближайшие дни

Президент Палестины Махмуд Аббас полагает, что израильская военная операция в городе Рафах на юге сектора Газа начнется в ближайшие несколько дней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением он выступил на полях специальной сессии Всемирного экономического форума, проходящей в Эр-Рияде.

"Через несколько дней Израиль начнет военную операцию в городе Рафах, поскольку все оставшиеся в Газе палестинцы собрались там: одного ограниченного удара будет достаточно, чтобы заставить их всех покинуть палестинскую территорию", - сказал президент Палестины. По его словам, если это произойдет, "мир станет свидетелем крупнейшей в истории Палестины катастрофы" с учетом того, что соседние арабские страны, Египет и Иордания, "решительным образом отказались принять палестинских беженцев".

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Версия на английском языке Abbas: Israel will enter Rafah in the next few days

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