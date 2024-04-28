О нас

Глава МИД Таиланда подал в отставку на фоне перестановок в правительстве

Глава МИД Таиланда подал в отставку на фоне перестановок в правительстве Глава МИД Таиланда Панпри Пхиттханукон подал заявление в отставку на фоне перестановок в кабинете министров, в результате которых он потерял пост заместителя премьер-министра страны.
Другие страны
28 апреля 2024 г. 16:16
Глава МИД Таиланда подал в отставку на фоне перестановок в правительстве

Глава МИД Таиланда Панпри Пхиттханукон подал заявление в отставку на фоне перестановок в кабинете министров, в результате которых он потерял пост заместителя премьер-министра страны.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Nation.

По словам Пхиттханукона, его решение уйти в отставку не связано с произошедшими перестановками в правительстве. "Я считаю, что причина моего отстранения от должности заместителя премьер-министра никак не связана с тем, что у меня нет абсолютно никаких достижений, поскольку я предан работе в сфере международных отношений и международной экономики. Надеюсь, что эти перестановки в кабинете помогут улучшить управление страной, повысить эффективность и прозрачность в деле защиты национальных интересов. Хотел бы поблагодарить премьер-министра за предоставленную мне возможность работать с этим правительством", - приводит газета его слова из заявления об отставке.

Пхиттханукон возглавил таиландский МИД 2 сентября 2023 года, когда король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Сеттхой Тхависином от партии "Пхыа Тхаи".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Thai foreign minister resigns
Версия на азербайджанском языке Tailandın xarici işlər naziri hökumətdəki dəyişikliklər fonunda istefa verib

Другие новости из категории

Минздрав Газы: Число погибших палестинцев приближается к 34,5 тыс.
Минздрав Газы: Число погибших палестинцев приближается к 34,5 тыс.
28 апреля 2024 г. 15:14
Президент Палестины: Израильская операция в Рафахе начнется в ближайшие дни
Президент Палестины: Израильская операция в Рафахе начнется в ближайшие дни
28 апреля 2024 г. 14:09
На востоке Индонезии произошло извержение вулкана Ибу
На востоке Индонезии произошло извержение вулкана Ибу
28 апреля 2024 г. 12:20
В Швеции провели акцию с сожжением Корана
В Швеции провели акцию с сожжением Корана
28 апреля 2024 г. 11:29
ВС Израиля нанесли удары по военным объектам Хезболлахв Ливане
ВС Израиля нанесли удары по военным объектам "Хезболлах"в Ливане
28 апреля 2024 г. 10:54
Reuters: Маск отправился с неожиданным визитом в Китай
Reuters: Маск отправился с неожиданным визитом в Китай
28 апреля 2024 г. 10:32
Гражданин РФ подозревается в убийстве двух украинцев в Баварии
ВидеоГражданин РФ подозревается в убийстве двух украинцев в Баварии
28 апреля 2024 г. 10:20
Израиль выразил готовность к устойчивому урегулированию в Газе
Израиль выразил готовность к устойчивому урегулированию в Газе
28 апреля 2024 г. 08:32
Спилберг участвует в разработке стратегии для президентской кампании Байдена
Спилберг участвует в разработке стратегии для президентской кампании Байдена
28 апреля 2024 г. 08:11
Португалия отказалась выплачивать репарации своим бывшим колониям
Португалия отказалась выплачивать репарации своим бывшим колониям
28 апреля 2024 г. 07:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi