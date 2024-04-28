Глава МИД Таиланда подал в отставку на фоне перестановок в правительстве

Глава МИД Таиланда Панпри Пхиттханукон подал заявление в отставку на фоне перестановок в кабинете министров, в результате которых он потерял пост заместителя премьер-министра страны.

Глава МИД Таиланда Панпри Пхиттханукон подал заявление в отставку на фоне перестановок в кабинете министров, в результате которых он потерял пост заместителя премьер-министра страны.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Nation.

По словам Пхиттханукона, его решение уйти в отставку не связано с произошедшими перестановками в правительстве. "Я считаю, что причина моего отстранения от должности заместителя премьер-министра никак не связана с тем, что у меня нет абсолютно никаких достижений, поскольку я предан работе в сфере международных отношений и международной экономики. Надеюсь, что эти перестановки в кабинете помогут улучшить управление страной, повысить эффективность и прозрачность в деле защиты национальных интересов. Хотел бы поблагодарить премьер-министра за предоставленную мне возможность работать с этим правительством", - приводит газета его слова из заявления об отставке.

Пхиттханукон возглавил таиландский МИД 2 сентября 2023 года, когда король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Сеттхой Тхависином от партии "Пхыа Тхаи".