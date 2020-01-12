Oдин из главарей "Талибана" уничтожен в ходе рейда ВВС Афганистана на севере страны

Один из главарей отрядов радикального движения "Талибан", действующих в северных районах Афганистана, уничтожен в ходе рейда боевых самолетов ВВС страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил афганский телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя министерства обороны исламской республики.

В нем указывается, что "главарь отрядов "Талибан" на северо-востоке страны был ликвидирован в результате удара с воздуха афганскими ВВС в провинции Кундуз". Главарь боевиков по имени Махибулла был уничтожен во время его передвижения в уезде Имам-Саиб указанной провинции. Махибулла, по данным афганского оборонного ведомства, являлся гражданином Пакистана.

Минобороны Афганистана не привело никаких подробностей проведенной спецоперации в провинции Кундуз.