Один из экс-главарей "Аш-Шабаб" перешел на сторону правительства Сомали

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Один из бывших главарей радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" Мухтар Робоу Абу Мансур перешел на сторону правительства Сомали.

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Рейтер со ссылкой на военного чиновника.

Как отмечает агентство, двумя месяцами ранее США отменили вознаграждение за его поимку в размере 5 миллионов долларов. Абу Мансур известен под именем "Робоу", он был представителем и бывшим главарем "Аш-Шабаб".

"Робоу и семь его телохранителей сейчас находятся в городе Худдур с местными чиновниками. Он скоро будет переправлен по воздуху в Могадишо", - заявил агентству полковник Нур Мохамед.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида".