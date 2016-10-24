Один человек погиб, 19 ранены при взрыве на юге Таиланда

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Один человек погиб, 19 человек получили ранения в результате взрыва в таиландской провинции Паттани на юге страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Рейтерс, взрыв произошел у входа на вечерний рынок в столице провинции.

Полиция подозревает, что взрыв был подготовлен одной из боевых сепаратистских организаций, действующих в трех пограничных с Малайзией преимущественно мусульманских провинциях Наративат, Ялла и Паттани, которые также называют "крайним югом" страны.

Ранее местные СМИ сообщали о 15 раненых.