 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Один человек погиб, 19 ранены при взрыве на юге Таиланда

    Взрыв произошел у входа на вечерний рынок в столице провинции

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Один человек погиб, 19 человек получили ранения в результате взрыва в таиландской провинции Паттани на юге страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на Рейтерс, взрыв произошел у входа на вечерний рынок в столице провинции.

    Полиция подозревает, что взрыв был подготовлен одной из боевых сепаратистских организаций, действующих в трех пограничных с Малайзией преимущественно мусульманских провинциях Наративат, Ялла и Паттани, которые также называют "крайним югом" страны.

    Ранее местные СМИ сообщали о 15 раненых.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi