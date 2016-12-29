ОБСЕ заявила о хакерской атаке на организацию

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила, что ее IT-системы пострадали от хакеров.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, организация назвала это серьезным инцидентом, который поставил под угрозу информационную безопасность организации.

По словам представителя ОБСЕ, об атаке стало известно в начале ноября. По его словам, в результате конфиденциальность компьютерной системы ОБСЕ была скомпрометирована и подвергнута опасности.

При этом в организации отказались строить предположения о том, могли ли стоять за атакой российские хакеры.