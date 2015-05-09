ОБСЕ призывает к миру 9 Мая

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Председатель ОБСЕ Ивица Дачич призвал всех участников противостояния на востоке Украины провести 9 Мая мирно, сообщает Report со ссылкой на газета.ру.

"Накануне годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, которая будет отмечаться во всем регионе ОБСЕ, я хотел бы призвать все стороны отметить это событие с помощью мирных мероприятий, что также поспособствует режиму прекращения огня и достижению устойчивого и прочного мира на Украине", - сказал Дачич в своем официальном обращении.

Также он попросил участников конфликта воздержаться от показа тяжелого вооружения на время поминальных мероприятий и отметил, что празднование 70-летия Победы является самым подходящим временем для установления мира.