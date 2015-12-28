Оборонный бюджет Саудовской Аравии на 2016 год превысит 56 млрд. долларов

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии планируют выделить порядка 213 млрд. риалов (56,7 млрд. долларов) на оборонные нужды в 2016 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении минфина королевства.

Согласно опубликованному ведомством докладу, сфера обеспечения безопасности - самая крупная статья расходов из запланированных на будущий год затрат в размере в 840 млрд. риалов (224 млрд. долларов). За ней следует образование - 191,5 млрд. риалов (51 млрд. долларов), а также средства, выделенные на преодоление последствий от возможных колебаний цен на нефть - 183 млрд. риалов (48,8 млрд. долларов).

Как указывают наблюдатели, на формирование военного бюджета Эр-Рияда в настоящее время оказывает влияние продолжающаяся операция в Йемене.