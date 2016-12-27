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    Oбнаружен черный ящик Ту-154

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Водолазы обнаружили один из бортовых самописцев на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море.Как передае...

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Водолазы обнаружили один из бортовых самописцев на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобшили в силовых структурах.

    "В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один черный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды", - сказал источник.

    Также в экстренных службах ТАСС сообщили, что тела трех погибших обнаружены в районе крушения самолета.

    "В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трех погибших и большое количество останков", - сказал источник.

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