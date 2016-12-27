Oбнаружен черный ящик Ту-154

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Водолазы обнаружили один из бортовых самописцев на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобшили в силовых структурах.

"В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один черный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды", - сказал источник.

Также в экстренных службах ТАСС сообщили, что тела трех погибших обнаружены в районе крушения самолета.

"В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трех погибших и большое количество останков", - сказал источник.