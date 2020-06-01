​Обнародована статистика смертности от коронавируса в Британии

Число жертв коронавируса в Британии увеличилось за сутки на 111, до 39 045 человек, количество выявленных новых заражений - на 1 570, до 276 332 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Оба показатели – самые низкие с конца марта, когда был введен карантин, отметил министр.

Накануне в Британии умерли 119 человек, положительные анализы на коронавирус были у 1 936. Статистика за выходные обычно ниже, так как система оповещения не работает в полную силу.