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    Обнародована дата вступления в силу новых санкций США в отношении России

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    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Санкции США против России, связанные с "делом Скрипалей", вступят в силу 27 августа после официальной публикации в Федеральном регистре.

    Как передает Report, об этом РИА Новости представитель Госдепартамента.

    Он отметил, что ранее ожидалось, что первый пакет санкций по делу Скрипалей вступит в силу 22 августа. Однако на сайте официальной газеты правительства США Federal Register в этот день соответствующее уведомление так и не появилось.

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