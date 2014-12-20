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    Обама уверен, что США лидируют на мировой арене

    США являются мировым лидером по производству нефти и природного газа

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ США восстановили лидерство на мировой арене, заявил президент США Барак Обама.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, глава государства упомянул среди вопросов, по которым США занимают лидерские позиции, борьбу с террористической группировкой (ИГИЛ), а также "противостояние политическому курсу России".

    США возглавляют международные усилия, направленные на то, чтобы сдержать "агрессию России на Украине", отметил Обама.

    Американский лидер также добавил, что в настоящий момент США являются "мировым лидером по производству нефти и природного газа".

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