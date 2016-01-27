Обама провел встречу по вопросу борьбы с вирусом Зика

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама провел встречу с представителями сферы здравоохранения по вопросу предотвращения распространения в стране вируса Зика и других болезней, которые могут переносить комары. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Данную проблему глава исполнительной власти обсудил с министром здравоохранения и социальных служб Сильвией Мэтьюз Бервел, директором Центров по контролю и профилактике заболеваний Томасом Фриденом и директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Они рассказали президенту "о факторах, которые потенциально могут привести к распространению вируса Зика в Соединенных Штатах, а также о недавно выпущенных рекомендациях для путешествующих и руководстве для медицинских работников, осуществляющих уход за беременными женщинами". Кроме того, участники обсудили возможный экономический ущерб, который эпидемия может причинить Западному полушарию.

"Президент подчеркнул важность усиления исследовательской работы по созданию более эффективных диагностических тестов, вакцины и терапевтических методов, а также призвал предоставить всем американцам информацию о вирусе Зика и о тех шагах, которые они могут предпринять для защиты себя от инфекции", - резюмировали в пресс-службе. Ранее агентство Reuters сообщило о том, что у жителя американского штата Вирджиния, путешествовавшего за пределами США, обнаружен вирус Зика.