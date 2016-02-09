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    ​Обама призвал принять резолюцию СБ ООН против КНДР

    Президент США Барак Обама в разговоре с лидерами Японии и Южной Кореи призвал к уверенному ответу на действия властей КНДР

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в разговоре с лидерами Японии и Южной Кореи призвал к уверенному ответу на действия властей КНДР, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    В ходе телефонных звонков Синдзо Абэ и Пак Кын Хе американский лидер выразил уверенность, что Совбез ООН должен принять резолюцию, предполагающую меры против Пхеньяна.

    Власти Южной Кореи заявили, что вместе с США и Японией прорабатывают вопрос мощных и эффективных санкций против Северной Кореи.

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