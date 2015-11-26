Обама призвал американцев в День благодарения проявить великодушие к беженцам из Сирии

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В своем еженедельном обращении к стране президент США Барак Обама выступил с предложением продолжать принимать беженцев из Сирии, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Спустя четыре тысячи лет с того момента, как корабль "Мейфлауэр" пересек Атлантический океан, мир по-прежнему полон странников: мужчин и женщин, которым не нужно ничего, кроме возможности более безопасного, лучшего будущего для них и их семей. Что делает Америку Америкой, так это то, что мы даем этот шанс", - заявил Обама.

Он сказал, что тронут великодушием американцев, от которых ему поступали письма с предложением принять у себя сирийских беженцев в этот день.

В сентябре Обама объявил о программе по приему беженцев из Сирии, согласно которой к сентябрю 2016 года планируется принять до 10 тыс. человек. Губернаторы 21 штата отказались принимать сирийских беженцев после терактов в Париже. Однако в Госдепе заявили, что власти США не собираются менять планы по приему 10 тыс. сирийских беженцев в 2016 году, невзирая на произошедшие в Париже теракты и угрозы в адрес страны от боевиков группировки ИГ.