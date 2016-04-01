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    Обама: Конвенция по ядерной безопасности вскоре вступит в силу

    На данный момент 102 страны ратифицировали ключевое соглашение

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ "Конвенция по физической безопасности ядерных материалов вступит в силу в ближайшие недели".

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу президент США Барак Обама.

    "Я рад сообщить, что на данный момент 102 страны ратифицировали ключевое соглашение - Конвенцию по физической безопасности ядерных материалов. Мы ожидаем, что она вступит в силу в ближайшие недели", - заявил он на пленарном заседании Саммита по ядерной безопасности.

    По его словам, "это даст нам дополнительные возможности, которые необходимы для совместной работы в случае хищения ядерных материалов или нападения на ядерный объект".

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