Обама: Конвенция по ядерной безопасности вскоре вступит в силу

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ "Конвенция по физической безопасности ядерных материалов вступит в силу в ближайшие недели".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в пятницу президент США Барак Обама.

"Я рад сообщить, что на данный момент 102 страны ратифицировали ключевое соглашение - Конвенцию по физической безопасности ядерных материалов. Мы ожидаем, что она вступит в силу в ближайшие недели", - заявил он на пленарном заседании Саммита по ядерной безопасности.

По его словам, "это даст нам дополнительные возможности, которые необходимы для совместной работы в случае хищения ядерных материалов или нападения на ядерный объект".