Обама извинился перед "Врачами без границ" за обстрелы в Кундузе

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама извинился перед организацией "Врачи без границ" за обстрел американскими военными больницы в афганском городе Кундузе, в результате которого погибли более 20 человек, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

Больница международной организации "Врачи без границ" в Кундузе (на северо-востоке Афганистана), в которой находились около 200 человек, была частично разрушена при бомбардировке в субботу утром, погибли 22 человека.

"Сегодня утром президент Обама позвонил президенту организации "Врачи без границ" доктору Джоанне Лью, чтобы извиниться и выразить соболезнования за гибель персонала и пациентов больницы, которые погибли и были ранены в результате ошибочного удара с воздуха ВВС США в Кундузе", — сказал Эрнест.

Во вторник командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Кэмпбелл признался, что вооруженные силы США в ночь с пятницы на субботу обстреляли больницу в Кундузе, но сделали это "по ошибке". По словам представителя Белого дома Джоша Эрнеста, расследование инцидента ведут Пентагон и НАТО, также совместное расследование организовано представителями США и Афганистана.