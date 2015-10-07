 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обама извинился перед "Врачами без границ" за обстрелы в Кундузе

    Больница организации Врачи без границ была частично разрушена при бомбардировке

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама извинился перед организацией "Врачи без границ" за обстрел американскими военными больницы в афганском городе Кундузе, в результате которого погибли более 20 человек, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

    Больница международной организации "Врачи без границ" в Кундузе (на северо-востоке Афганистана), в которой находились около 200 человек, была частично разрушена при бомбардировке в субботу утром, погибли 22 человека.

    "Сегодня утром президент Обама позвонил президенту организации "Врачи без границ" доктору Джоанне Лью, чтобы извиниться и выразить соболезнования за гибель персонала и пациентов больницы, которые погибли и были ранены в результате ошибочного удара с воздуха ВВС США в Кундузе", — сказал Эрнест.

    Во вторник командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Кэмпбелл признался, что вооруженные силы США в ночь с пятницы на субботу обстреляли больницу в Кундузе, но сделали это "по ошибке". По словам представителя Белого дома Джоша Эрнеста, расследование инцидента ведут Пентагон и НАТО, также совместное расследование организовано представителями США и Афганистана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi