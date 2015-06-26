​Обама и Путин обсудили кризис на Украине, ИГ и соглашение по Ирану

Баку. 26 Июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама провели телефонные переговоры, в которых затронули вопросы урегулирования кризиса на Украине, борьбу с "Исламским государством" и соглашение по ядерной программе Ирана, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Лидеры обсудили развитие опасной ситуации в Сирии, подчеркнули важность продолжения переговоров "шестерки", чтобы предотвратить появление у Ирана ядерного оружия", - заявил представитель Белого дома.

По словам представителя Белого дома, Обама также сказал Путину, что Россия должна выполнять условия прекращения огня на Украине, "в том числе вывод всех российских войск и техники с территории Украины", - передает агентство.

"Лидеры весьма подробно обсудили текущую проблематику двусторонних отношений", - сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Главы государств обсудили также украинский кризис, в частности ход выполнения минских соглашений", - отметил пресс-секретарь.

По словам Пескова, "президенты условились, что в ближайшее время помощник госсекретаря Виктория Нуланд и замглавы МИД Григорий Карасин осуществят контакты для обсуждения хода имплементации этих договоренностей".

"Значительное внимание было уделено комплексу вопросов, связанных с борьбой с терроризмом, в особенности с распространением влияния "Исламского государства" на Ближнем Востоке", - подчеркнул пресс-секретарь.