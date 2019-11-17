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ОАГ сообщила, что не менее 23 человек погибли при протестах в Боливии

​ОАГ сообщила, что не менее 23 человек погибли при протестах в Боливии

По меньшей мере 23 человека погибли, еще 715 пострадали в ходе столкновений с момента начала политического кризиса в Боливии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привела Межамериканская комиссия по правам человека.

“Со вчерашнего дня [пятницы] в результате применения силы полицией и военными погибли девять человек, 122 пострадали. В общей сложности число погибших с момента начала политического кризиса достигло 23, 715 человек пострадали”, - сообщила комиссия в Twitter.

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