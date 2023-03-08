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ОАЭ выделили $4 млн на помощь детям, пострадавшим в ходе конфликта в Украине

ОАЭ выделили $4 млн на помощь детям, пострадавшим в ходе конфликта в Украине Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился в Абу-Даби с первой леди Украины Еленой Зеленской и распорядился выделить 4 млн долларов США на помощь детям, пострадавшим в ходе конфликта в Украине.
Другие страны
8 марта 2023 г. 15:05
ОАЭ выделили $4 млн на помощь детям, пострадавшим в ходе конфликта в Украине

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился в Абу-Даби с первой леди Украины Еленой Зеленской и распорядился выделить 4 млн долларов США на помощь детям, пострадавшим в ходе конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

По его данным, средства будут направлены на реализацию одного из проектов благотворительного фонда Зеленской, в рамках которого на Украине планируется создать систему детских домов семейного типа. Выделенной суммы будет достаточно для строительства 10 детских домов, рассчитанных на проживание около 100 человек.

"Его Высочество шейх Мухаммед подтвердил приверженность ОАЭ оказанию постоянной гуманитарной помощи народу Украины, подчеркнув при этом важность международных и региональных усилий, направленных на достижение политического решения для восстановления безопасности, стабильности и мира", - говорится в сообщении агентства.

Зеленская поблагодарила президента ОАЭ за поддержку и гуманитарную позицию, которою он "занимает на протяжении всего конфликта", а также за оказание помощи украинским беженцам в соседних странах.

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