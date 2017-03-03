NYT: Зять Трампа встречался с послом России

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Зять и нынешний старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер совместно с бывшим советником по нацбезопасности Майклом Флинном встречался с российским послом в США Сергеем Кисляком, сообщает Report со ссылкой на The New York Times.

Встреча прошла в декабре в небоскребе Trump Tower на Манхэттене. Она длилась 20 минут и ее целью было "установление канала коммуникации" между представителями Трампа и Москвой, пояснила представитель Белого дома Хоуп Хикс.

По информации USA Today, с послом РФ также встречались еще два представителя избирательного штаба Трампа - Джеффри Гордон и Картер Пейдж. Они виделись в рамках конференции Фонда наследия в Кливленде в июле 2016 года.