NYT: Трамп задействует артиллерию и вертолеты в борьбе с ИГ в Сирии

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Белый дом готовит приказ министру обороны США Джеймсу Мэттису усилить борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" на территории Сирии и Ирака.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источник сообщает газета The New York Times.

Согласно изданию, в боях за освобождение от боевиков ИГ города Ракка на севере Сирии США могут задействовать боевые вертолеты и артиллерию.

Издание отмечает, что еще во время предвыборной кампании президент США Дональд Трамп упоминал "секретный план" по ликвидации ИГ. Теперь президент, по данным газеты, дал 30 дней на то, чтобы военные эксперты представили ему новые предложения по разгрому террористов, на основе которых будет составлен приказ Пентагону.