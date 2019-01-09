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    Новым главой аппарата Пентагона стал Эрик Чунинг

    © Foto: Evert Meulie

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Эрик Чунинг назначен новым главой аппарата министерства обороны США вместо ушедшего в отставку Кевина Суини

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Пентагона.

    "Эрик Чунинг занял пост главы аппарата министра обороны. С октября 2017 года Чунинг занимал должность заместителя помощника министра обороны по промышленной политике", - говорится в заявлении.

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