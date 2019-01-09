Новым главой аппарата Пентагона стал Эрик Чунинг

© Foto: Evert Meulie https://report.az/storage/news/ac852de633cdaef4530f856ae286e5fe/781db683-84ed-4523-8f92-4d697e18cdda_292.jpg

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Эрик Чунинг назначен новым главой аппарата министерства обороны США вместо ушедшего в отставку Кевина Суини.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Пентагона.

"Эрик Чунинг занял пост главы аппарата министра обороны. С октября 2017 года Чунинг занимал должность заместителя помощника министра обороны по промышленной политике", - говорится в заявлении.