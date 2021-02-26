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Новым генсекретарем ICAO станет колумбиец Хуан Карлос Салазар

Новым генсекретарем ICAO станет колумбиец Хуан Карлос Салазар Колумбиец Хуан Карлос Салазар станет 36-м генеральным секретарем Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Другие страны
26 февраля 2021 г. 06:12
Новым генсекретарем ICAO станет колумбиец Хуан Карлос Салазар

Колумбиец Хуан Карлос Салазар станет 36-м генеральным секретарем Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении ICAO.

На этом посту 1 августа 2021 года он сменит представительницу Китая Фан Лю, которая занимает эту должность с 2015 года. Салазар с 2018 года занимает пост генерального директора Организации гражданской авиации Колумбии. На посту генсекретаря ICAO он пробудет как минимум один трехлетний срок.

ICAO была создана в 1944 году для содействия безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире и является специализированным учреждением ООН со штаб-квартирой в канадском Монреале. Наряду со многими другими приоритетными направлениями деятельности она устанавливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, эффективности, пропускной способности и охраны окружающей среды. В организации состоят более 190 государств, в том числе Азербайджан.

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